Liga, pronostico Betis-Barcellona: l'analisi del match

Liga, 21ª giornata di campionato. Il Betis di Manuel Pellegrini dopo aver battuto il Granada in casa per 1-0 (sesto successo interno per i biancoverdi) si appresta a giocare nuovamente davanti al proprio pubblico. Al "Benito Villamarín" giunge un Barcellona che prima di perdere la Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid (4-1) aveva fatto registrare tre vittorie consecutive contro Las Palmas (2-1 in campionato), Barbastro (3-2 in Copa del Rey) e Osasuna (2-0 nella semifinale di Supercoppa).