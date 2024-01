Derby Benevento-Casertana, per i bookie c'è un netto favorito: ecco le quote

Dopo 12 risultati utili consecutivi (9 vittorie e 3 pareggi) la corsa sfrenata della Casertana si è fermata al Pinto contro il Messina . Una battuta d'arresto che gli uomini di Cangelosi vogliono archiviare in fretta e l'occasione arriva lunedì sera, nel posticipo della 22ª giornata del girone C di Serie C . Al Vigorito è in programma il super derby con il Benevento di Auteri .

Statistiche e pronostico del derby

La Strega dal canto suo ha iniziato l'anno alla grande battendo in successione Turris (3-2) e Virtus Francavilla (2-1 esterno). Col morale alto, quindi, i giallorossi possono andare all'assalto dell'unica squadra ancora imbattuta in trasferta nel girone C: 6 vittorie e 5 pareggi all'attivo per la Casertana lontano dal Pinto.

Un po' di numeri che possono essere utili per inquadrare meglio il derby campano. Siamo curiosamente di fronte alle uniche due compagini che ancora non hanno mai centrato il parziale/finale X/1 in campionato. Ma il "ritardo" forse ancor più eclatante lo fa registrare il Benevento: 21 partite giocate e nessuna somma gol 2!

Detto che a campi invertiti Casertana-Benevento finì 0-0, i bookie si aspettano una vittoria da parte dei sanniti in questo derby che è scontro diretto in zona playoff. L'1 è giocabile a 1.60 su Cplay, quota che scende a 1.57 su Sisal e a 1.55 su Bwin.

Come pronostico per Benevento-Casertana occhio alla combo 1X+Multigol 2-4, in lavagna a 1.65.