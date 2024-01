L'Atletico di Morata parte favorito contro il Granada: ecco cosa giocare

La 21ª giornata di Liga termina con Granada-Atletico Madrid . Una sfida tutt'altro che semplice per i Colchoneros , che solo 4 giorni fa hanno disputato un match a dir poco dispendioso in Copa del Rey contro il Real Madrid : 2-2 al 90', trionfo Atletico per 4-2 ai supplementari. Senza contare che in Liga l'Atletico non sta esattamente brillando in trasferta...

Atletico favorito ma...

Nelle ultime 4 partite esterne, infatti, Griezmann e compagni hanno sempre perso. Nell'ultima trasferta non è bastata una tripletta di Morata per far punti contro il Girona, vittorioso per 4-3. Merita risalto il fatto che nelle ultime dieci partite di campionato giocate dall'Atletico non si è mai visto il segno 2, sia al 45' (2 primo tempo) che al 90' (segno 2 finale).

Sulla carta il Granada, unica squadra a non aver ancora pareggiato 0-0 in Liga, non può far paura con i suoi 11 punti. Stiamo parlando di una formazione che ha perso 13 partite su 20, a cui va però riconosciuto il merito di aver imposto il pari casalingo a Barcellona (2-2) e Athletic Bilbao (1-1).

Per le quote è l'Atletico a partire favorito, Cplay propone il segno 2 finale a quota 1.72, esito valutato invece 1.68 da Eurobet e Bwin.

All'andata vinsero 3-1 gli uomini di Simeone, che quest'anno segnano molto (39 gol) ma come detto concedono anche (23 reti al passivo). Il Goal a 1.74 ci può stare.