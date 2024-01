Chelsea-Middlesbrough, le migliori quote dei bookmaker

Segno 1+... Occhio alla combo

Dunque, l'Underdog ha sorpreso la favorita, fatto piuttosto frequente nelle coppe nazionali inglesi. Pensare che l'1 del Middlesbrough si giocava a 6, la quota che in questo retour match è assegnata al pareggio: risultato che spedirebbe il Boro in finale.

Chiaramente a Stamford Bridge il Chelsea ha le carte in regola per vincere, anche con più gol di scarto, per conquistarsi la finale. Nelle ultime 11 gare giocate nel loro stadio i Blues hanno perso solo col Brentford e nei turni precedenti hanno avuto la meglio contro formazioni temibili come Brighton e Newcastle (ai rigori).

I bookmaker si schierano con decisione dalla parte "del più forte". Il segno 1 al 90' è poco sopra l'1.20 mentre il 2 moltiplica per 10 una qualsiasi puntata. Si può optare per una combo formata dal segno 1 e dal Multigol 2-5, in lavagna a 1.48. Se si cerca una quota più alta, la combo 1+Multigol 3-5 paga 1.87 su Cplay. Snai propone questa combo 1.90 mentre Sisal la offre a 1.88.