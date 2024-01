Australian Open, quarti di finale: Sinner-Rublev, le quote parlano chiaro

Ha concesso qualche game in più all'avversario di turno, Khachanov, ma la sostanza non cambia: altro 3-0 per Sinner agli Australian Open e quarta vittoria di fila in archivio. Quattro sono anche le occasioni (su sei precedenti) in cui il nostro Jannik ha avuto la meglio su Rublev, prossimo avversario sul cemento australiano. Per la cronaca: quando ha vinto contro Sinner, il russo ha potuto beneficiare del ritiro da parte dell'altoatesino. Dunque, stato di forma e computo dei precedenti: Sinner punta con decisione alla sua prima semifinale nella terra dei canguri. I bookmaker non hanno dubbi su chi si aggiudicherà il match, ecco le loro valutazioni.