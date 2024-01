Coppa di Lega, pronostico Braga-Sporting: ecco l'analisi del match

Parola ai precedenti

Gli ultimi tre precedenti andati in scena a Braga sono sempre terminati con almeno una rete per parte. Non ci sarà un match di ritorno, chi vince vola direttamente in finale. La possibilità che entrambe le compagini riescano a segnare un gol in questo incontro è proposta su Cplay a 1.57 mentre su Snai e Planetwin365 paga 1.53.

Per quanto riguarda la tipologia di scommessa "1X2" è lo Sporting a partire con i favori del pronostico. La vittoria del club biancoverde vale mediamente 2.05 mentre il segno 1 si gioca a 3.20.