L'Athletic Bilbao di Berenguer cerca l'impresa contro il Barcellona: le quote...

Athletic Bilbao-Barcellona è la super sfida dei quarti di Copa del Rey. Chi vince vola direttamente in semifinale. Il ko in Liga del Bilbao rimediato dal Valencia ha messo fine a una striscia di 14 risultati utili consecutivi da parte dei baschi. Anche nei precedenti col Barcellona l'Athletic non è messo bene: 8 ko e 3 pareggi (al 90') nelle ultime undici sfide.

Ma la stagione in corso è più che positiva per Berenguer e compagni, che al San Mames hanno steccato il debutto (contro il Real Madrid) e poi nelle successive 11 gare hanno infilato 9 successi più due pareggi. Il Barcellona è avvisato.

Xavi è reduce dal 4-2 esterno al Betis in campionato, davanti i gioielli blaugrana hanno colpi in abbondanza per risolvere le partite ma la difesa continua a imbarcare acqua. E se in Copa del Rey si soffre anche contro formazioni di livello decisamente inferiore come Barbastro e Unionistas...

Il match vede il Barcellona di poco favorito ma in casa come detto l'Athletic ha una spinta in più e può giocarsela. Gara da Over 2,5 secondo gli operatori di scommesse anche se, vista la posta in palio, chissà che le due squadre non decidano di giocarsela in maniera più accorta. Il Multigol 1-3 si lascia preferire in prima battuta, a ruota segue il Goal a quota 1.57. Almeno una rete per parte si gioca a 1.59 su Cplay, a 1.55 su Snai e a 1.54 su Planetwin.