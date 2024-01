Copa del Rey, l'Atletico Madrid di Morata è favorito contro il Siviglia

Chi vince per le quote?

Fuori dalle coppe e quart'ultimo in Liga, al Siviglia di Sergio Ramos non resta che questa competizione per salvare la stagione dal fallimento. In campionato le due squadre si sono sfidate il 23 dicembre sempre al Metropolitano: 1-0 con gol di Marcos Llorente. Si è trattata della prima di quattro sconfitte di fila per gli andalusi, crollati letteralmente sotto i colpi del Girona nell'ultima di campionato: 1-5 al Montilivi.

Dodici vittorie e due pareggi (al 90') per l'Atletico in casa nel corso di questa stagione: score impressionante, come lo stato di forma di Griezmann e Morata che hanno costruito il gol vittoria nella recente trasferta di Granada. Difficile prescindere dal segno 1 dell'Atletico: a 1.54 su Cplay, a 1.50 su Sisal e Planetwin.

Atletico a segno da due a quattro volte? Il Multigol Casa 2-4 vale mediamente 1.60.