Precedenti, quote e pronostico: tutto su Bournemouth-Swansea di FA Cup

Precedenti da Over 2,5

Le Cherries hanno rischiato l'eliminazione del turno precedente contro il Qpr, battuto 3-2 in rimonta con gol decisivo dell'ex romanista Kluivert. Per lo Swansea, invece, un comodo 2-0 al Morecambe, squadra che milita in League Two.

Le due squadre si sono affrontate lo scorso 29 agosto in EFL Cup, la Coppa di Lega inglese: vittoria esterna del Bournemouth per 3-2 e quarto Over 2,5 di fila negli scontri diretti recenti. Un altro match con almeno tre reti si gioca a 1.49 su Cplay, a 1.48 su Planetwin e a 1.46 su Better.

Il segno 1 in combo con l'Over 2,5 fa salire la quota a 1.70.