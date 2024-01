Super Lig, cosa giocare in Rizespor-Trabzonspor

Le statistiche delle due squadre

Entrambe hanno numeri di tutto rispetto da mettere in mostra. Il Rizespor vanta una delle migliori difese casalinghe del campionato turco con soli nove gol subiti in undici partite. Di contro, il Trabzonspor ha il secondo miglior attacco esterno del torneo (dietro solo a quello del Galatasaray). E non è tutto. Se da un lato il Rizespor in casa ha perso solo contro formazioni di livello come Besiktas e Galatasaray, in trasferta il Trabzonspor ha una striscia positiva di sette partite: quattro vittorie e tre pareggi.

La somma di questi dati, in lavagna, fa scaturire un totale: equilibrio.

Le quote per l'1 e per il 2 sono vicinissime e chissà che la via di mezzo, ovvero il pareggio, non possa rappresentare la chiave del rebus. Per la cronaca, Cplay e Better propongono il segno X a 3.30 mentre Snai valuta la divisione della posta a 3.20. Per una giocata più conservativa è consigliabile la Multi chance X o Goal.