Vittorie per Milan, Genoa e Lazio? Ecco le quote della tripla con i tre “1”

La 22ª giornata di Serie A ci offre diverse sfide cruciali per il prosieguo del campionato: il Milan ospita un Bologna in calo, consapevole che una vittoria a San Siro rilancerebbe i felsinei dopo una serie di stop logici e preventivabili, visto il rendimento letteralmente straordinario tenuto dalla squadra di Thiago Motta. All’Olimpico Sarri ritrova il suo ex storico, il Napoli, che è reduce dalla sconfitta allo scadere in Supercoppa e patisce numerosi infortuni. Altra sfida chiave è quella di Marassi, dove il Genoa ospita il Lecce: i padroni di casa sono in un momento d’oro ed infatti sono reduci da 5 risultati utili consecutivi, mentre il Lecce – sempre nelle ultime 5 – ne ha perse 4 e pareggiata una.