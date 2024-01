Eintracht-Mainz, il segno 1 (possibile) è ben pagato

Eintracht-Mainz inaugura il weekend di Bundesliga ed è un match che rappresenta una grossa occasione per l'undici di Francoforte per avvicinarsi al quarto posto. L'Eintracht in casa ha perso solo contro lo Stoccarda mentre può vantare un sonoro 5-1 rifilato ai dominatori storici del campionato tedesco: il Bayern.

Eintracht favorito per i bookie

Di contro c'è un Mainz che in trasferta non ha ancora vinto e che ha pareggiato le ultime sei trasferte di campionato. Non solo, fa registrare ben otto Under 2,5 di fila e nelle sue ultime sette partite giocate la squadra impegnata in casa non ha mai vinto.

Ci sono dunque i presupposti per provare il segno 1, quotato da Cplay a 1.97. Su Better e GoldBet invece la vittoria dell'undici di Francoforte si gioca a 1.95. Potrebbe essere opportuno valutare anche l'Over 2,5 (reperibile a 1.94) magari in combo con l'1 dell'Eintracht.