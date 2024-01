Il pronostico su Atalanta-Udinese: Under 2,5/Over 2,5 e non solo...

Idea Multigol 3-4: i numeri dicono che...

Tredici reti incassate nei minuti dal 75' a fine partita: un dato che fotografa le difficoltà dell'Udinese in questo campionato. Un altro è rappresentato dai 12 pareggi all'attivo (più di tutti in questa Serie A): l'Udinese macina gioco, va in vantaggio ma come (troppo) spesso accade si fa rimontare.

L'Atalanta scende in campo a distanza di 12 giorni dalla manita rifilata al Frosinone. La Dea in casa ha pareggiato solo con la Juve (0-0), poi vinto 7 volte e perso 1-2 contro Inter e Napoli. Un ruolino di marcia che inevitabilmente rilancia la candidatura bergamasca alla vittoria del match.

Da tener presente che in otto delle ultime dieci giornate l'Udinese ha fatto registrare l'Over 2,5. In questa sfida ci saranno almeno tre reti? Opzione bancata a 1.71 da Cplay, a 1.68 da Bwin e a 1.65 da Snai.

Passiamo alla "suggestione". L'Atalanta in campionato deve ancora fare conoscenza con la somma gol 4 mentre l'Udinese, lontano da casa, fa registrare l'assenza della somma gol 3. Per chi vuole puntare sul Multigol 3-4 il moltiplicatore è pari a 2.37 volte l'importo investito.