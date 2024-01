Vlahovic per la storia, Weah per quota 100: Juve-Empoli, bookie da urlo

Ancora nessuna squadra è riuscita ad espugnare l' Allianz Stadium in questa prima parte di stagione. La Juventus di Massimiliano Allegri nelle prime 10 gare interne di campionato ha fatto registrare 8 vittorie e 2 pareggi. Per quanto riguarda il computo dei gol segnati e subiti i bianconeri vantano 16 reti all'attivo e soltanto 4 al passivo.

La "Vecchia Signora" nell'ultima partita disputata davanti al proprio pubblico ha battuto il Sassuolo per 3-0, un risultato che ha fatto salire a quota 3 le partite casalinghe consecutive dei bianconeri senza gol subiti.

L'Empoli, prossimo avversario di Vlahovic e compagni, in trasferta viaggia a una media di 0,6 gol segnati e 1,8 reti subite a partita.

Occhio al "ritardo"

Le quote pendono tutte dalla parte del team bianconero, il segno 1 è in lavagna mediamente a 1.28 mentre la doppia chance X2 vale mediamente 3.70. La Juventus in campionato "ritarda" la "Somma Gol 4" da ben 17 turni di fila mentre l'Empoli in questa stagione non ha ancora mai chiuso un incontro con 4 reti al novantesimo. La "Somma Gol 4" al triplice fischio dell'arbitro paga 5.70 mentre il più "semplice" Multigol 2-4 è proposto a 1.50.

Goal o No Goal? L'opzione che prevede al massimo una squadra a segno si gioca su Begamestar a 1.51, su Snai a 1.50 e su Goldbet a 1.57. Ora è il momento delle scommesse speciali dei bookmaker.