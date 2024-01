Weah e quota 100 in Juve-Empoli sotto gli occhi del padre? Cosa dicono i bookie

Ancora nessuna squadra è riuscita ad espugnare l' Allianz Stadium in questa prima parte di stagione. La Juventus di Massimiliano Allegri nelle prime 10 gare interne di campionato ha fatto registrare 8 vittorie e 2 pareggi. Per quanto riguarda il computo dei gol segnati e subiti i bianconeri vantano 16 reti all'attivo e soltanto 4 al passivo.

La "Vecchia Signora" nell'ultima partita disputata davanti al proprio pubblico ha battuto il Sassuolo per 3-0, un risultato che ha fatto salire a quota 3 le partite casalinghe consecutive dei bianconeri senza gol subiti.

L'Empoli, prossimo avversario di Vlahovic e compagni, in trasferta viaggia a una media di 0,6 gol segnati e 1,8 reti subite a partita.

Occhio al "ritardo"

Le quote pendono tutte dalla parte del team bianconero, il segno 1 è in lavagna mediamente a 1.28 mentre la doppia chance X2 vale mediamente 3.70. La Juventus in campionato "ritarda" la "Somma Gol 4" da ben 17 turni di fila mentre l'Empoli in questa stagione non ha ancora mai chiuso un incontro con 4 reti al novantesimo. La "Somma Gol 4" al triplice fischio dell'arbitro paga 5.70 mentre il più "semplice" Multigol 2-4 è proposto a 1.50.

Goal o No Goal? L'opzione che prevede al massimo una squadra a segno si gioca su Begamestar a 1.51, su Snai a 1.50 e su Goldbet a 1.57. Ora è il momento delle scommesse speciali dei bookmaker.

Quota 100 con Weah: ecco cosa giocare

Juve-Empoli può essere una vetrina importante per Timothy Weah, motivato a far bene anche dalla presenza in tribuna di papà George. I bookmaker bancano a 4 un assist dellostatunitense figlio d'arte in qualsiasi momento del match. Quota che sale a 8 per un assist messo a referto nel primo tempo ma se si vuole provare il brivido di quota 100 occorre puntare su "Weah segna, fa assist e riceve un cartellino".

Juve, "tris" dopo Sassuolo e Lecce? Occhio a Vlahovic

Doppietta di Vlahovic e 3-0 Juve: una sinfonia dolce che le orecchie di Allegri e dei tifosi bianconeri hanno potuto ascoltare contro Sassuolo e Lecce. E se il serbo andasse di nuovo a segno due volte con la Juve vincente (per la terza volta di fila) per 3-0? La quota assegnata a questa eventualità è pari a 28 volte la posta.

Zurkowski protagonista... in negativo?

La tripletta segnata al Monza gli ha permesso di indossare i panni dell'eroe empolese. Ma nel calcio ci vuole poco per passare dalle stelle alle stalle: capito, Zurkowski? Il centrocampista è uno degli osservati speciali del match, l'ipotesi che stavolta faccia parlare di sè per un'espulsione rende 25 volte la posta. Quota che sale a 45 per la speciale opzione "Zurkowski primo marcatore e segno 1 finale".