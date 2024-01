Da Sinner a Bolelli/Vavassori, impazza “The Italian Job”: i bookie quotano il doppio trionfo

C'è una scommessa che fa rima con tifo e passione. Rimbalza di quota in quota nel popolo della racchetta e le hanno addirittura dato un nome: 'The Italian Job'. Cos'è? La sintesi di un double da sogno. E cioè Jannik Sinner - quotato da Planetwin365 e William Hill a 1,35 - in trionfo agli AusOpen e la coppia Bolelli-Vavassori vincente nella finale di doppio a 2,75, come recitano le quote di Snai. Se prendete Sinner e lo mettete insieme a Vavassori e Bolelli, in una sorta di squadra di Davis della scommessa, viene fuori, appunto, 'The Italian Job', una puntata doppia che vale 3,80 volte la posta, ma molto di più per emozione, gioia, voglia di far festa.