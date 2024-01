Barcellona-Villarreal, il pronostico sorride a Xavi ma...

Copa del Rey , adiós! Il Barcellona è uscito di scena dalla Coppa nazionale per mano dell' Athletic Bilbao , una frustata sulla schiena di Xavi che in Liga lamenta un gap di 8 punti dalla vetta della classifica . I blaugrana questo fine settimana ospitano un Villarreal in piena crisi: solo 5 vittorie in 21 giornate e ben 42 reti al passivo!

Partita da Goal? Statistiche e quote dicono...

L'ultimo acuto del Sottomarino Giallo in trasferta risale al 30 ottobre, un sofferto 3-2 al Granada penultimo della classe. Di recente, invece, solo batoste: 0-3 sul campo del Las Palmas, 1-3 a Valencia e 1-4 col Real Madrid. Il Barça prima di perdere in Coppa al San Mamès aveva battuto in trasferta il Betis per 4-2 ma negli ultimi 12 match ufficiali Yamal e compagni hanno messo a referto un solo clean sheet.

Altre indicazioni di cui tener conto per i pronostici: nelle 10 partite casalinghe di campionato il Barcellona non ha mai fatto registrare la somma gol 4 e in sole 3 occasioni i blaugrana sono andati in vantaggio al riposo. Difese inaffidabili, c'è aria di Goal in Barcellona-Villarreal. Un'opzione quotata a 1.54 da Begamestar, a 1.53 da GoldBet e a 1.50 da Snai. Per il Multigol 3-5 l'offerta sale a 1.71.