Australian Open, Sinner-Medvedev: chi è favorito? Pochi dubbi per i bookie

Sì, Sinner , sei ad un passo dalla storia! Il 3-1 inflitto a Djokovic nella semifinale degli Australian Open vale all'altoatesino (alfiere dell'impresa dell'Italia in Coppa Davis ) la prima finale Slam della sua carriera. Un epilogo che il popolo azzurro (e non solo) seguirà col fiato sospeso nella mattinata italiana di domenica 28 gennaio. Tra il titolo e Sinner c'è di mezzo Medvedev , che ha avuto la meglio su Zverev in una vera semifinale-maratona. Non l'unica partita da 5 set per il russo in questo torneo. Le quote del match tra Sinner e Medvedev vedono un tennista nettamente favorito sull'altro: ecco di chi si tratta.

Come arrivano Sinner e Medvedev alla finale

Vero, il confronto al meglio dei 5 set è un inedito nei precedenti tra Sinner e Medvedev. Tuttavia, il fatto che l'altoatesino abbia vinto gli ultimi tre (Pechino, Vienna e Nitto ATP Finals di Torino) non può che indurre all'ottimismo circa le possibilità di vittoria da parte di Sinner. Medvedev ha rischiato grosso anche al 2° turno contro il finlandese Ruusuvuori (che era avanti 2 set a 0), stesso discorso in semifinale contro Zverev senza dimenticare la battaglia vinta contro Hurkacz nei quarti, sempre al 5° set. Nulla se rapportato alla marcia trionfale di Sinner che ha "concesso" il tie-break del 3° a Djokovic in semifinale salvo poi rifilare un netto 3-0 a tutti gli avversari di turno.

Sinner-Medvedev, le quote della super finale

A Sinner manca la ciliegina sulla torta ma per i bookie arriverà. Nel testa a testa incontro il segno 1 di Sinner oscilla tra 1.40 e 1.44 mentre l'affermazione in finale del russo vale 2.80/2.90 volte la posta. Probabile per gli operatori che Sinner, come sempre accaduto nei turni precedenti, si aggiudichi il primo set: ipotesi data a 1.50, mentre Medvedev che vince il primo parziale paga 2.50.

L'unica "indecisione" da parte dei bookmaker riguarda il mercato del set betting. Favorita l'opzione 3-0 per Sinner a quota 3.15, con il 3-1 per l'azzurro in lavagna a 3.65.