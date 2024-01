Pronostico e quote di Lazio-Napoli: chi vince secondo i bookmaker

In arrivo una super domenica di Serie A , nobilitata da due big match: Fiorentina-Inter e Lazio-Napoli . Quello dell'Olimpico è uno scontro diretto per la Champions condizionato dalle tante assenze. Su tutte, quelle dei rispettivi bomber Immobile e Osimhen , come pure le "frecce" Zaccagni e Kvaratskhelia . Lista lunga, con la Lazio che spera di allungare quella relative alle 4 vittorie di fila in campionato : l'ultima contro il Lecce, lo scorso 14 gennaio.

Puntate aperte sul totale gol all'Olimpico

Il Napoli versione trasferta era stata una delle poche note liete di inizio stagione: 5 vittorie e 2 pareggi. Tutto però oscurato dalle tre sconfitte di fila (senza gol segnati) rimediate contro Juventus, Roma e Torino.

La Lazio nelle ultime due gare interne ha avuto la meglio contro Frosinone e Lecce solo nei secondi tempi. Episodi isolati? No, visto che nelle 10 gare di A giocate all'olimpico, la squadra di Sarri è andata al riposo invantaggio solo contro Atalanta e Cagliari.

Può essere poi opportuno mettere in risalto che la Lazio in casa non ha ancora fatto registrare la somma gol 3.

Ma chi vince Lazio-Napoli per i bookmaker? In lavagna Sarri gode di un certo vantaggio su Mazzarri: Begamestar banca il segno 1 biancoceleste a 2.28, la X a 3.10 e il 2 partenopeo a 3.45. Su Snai l'1 viaggia a 2.25, il pareggio a 3.15 e il 2 a 3.35. Quota 2.25 anche su Bet365 per l'1 laziale, a completare il quadro il 3.30 previsto per la X e per il 2.

Il match, a prescindere dall'esito finale, potrebbe regalare due o tre reti totali. Il Multigol 2-3 rende quasi il doppio della posta.