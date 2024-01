Fiorentina-Inter: il pronostico, le quote e quel parziale/finale "mai visto"

La Fiorentina sulla strada che porta allo Scudetto. L'Inter di Simone Inzaghi, messa in bacheca la Supercoppa, è di scena al Franchi per sfidare la Viola di Italiano. Otto vittorie e 2 pareggi per i nerazzurri in trasferta con 24 gol fatti e 4 subìti. Tra campionato e coppe la Fiorentina ha perso solo una delle ultime 10 partite: 0-1 contro la Juventus. Che sfida!