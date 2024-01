Salernitana-Roma, il pronostico è (anche) sul parziale/finale

Nel posticipo della 22ª giornata di Serie A la Salernitana di Pippo Inzaghi e la Roma di Daniele De Rossi si contendono tre punti davvero importanti per le ambizioni (salvezza e Champions) delle due squadre. I campani sono ultimi ma il fatto che in casa abbiano vinto una volta, contro la Lazio, è un monito per De Rossi che vuole festeggiare la prima vittoria esterna in campionato della sua Roma. Sarebbe la terza in totale: con Mourinho in sella la Roma ha battuto fuori casa Cagliari e Sassuolo.