Pronostici Coppa d'Africa, chi va a casa tra Kessie e Koulibaly? Le quote...

Prosegue il programma degli ottavi di Coppa d’Africa , il big match di giornata (lunedì alle 21 in Italia) vede di fronte Senegal e Costa d’Avorio . Dunque, il torneo perderà una delle grandi protagoniste della vigilia. Il Senegal è campione in carica mentre la Costa d’Avorio è la nazionale del Paese ospitante.

Senegal sulla carta favorito ma...

In pieno caos legato alla questione allenatore, gli Elefanti affrontano l’unica squadra che è stata capace di vincere le tre partite della fase a gironi: 3-0 al Gambia, 3-1 al Camerun e 2-0 alla Guinea. Dal canto suo la Costa d’Avorio è salita sull’ultimo vagone del treno delle migliori terze, staccando il pass con soli 3 punti (vittoria al debutto sulla Guinea-Bissau, ko contro Nigeria e Guinea Equatoriale). Due pesanti sconfitte che hanno fatto seguito ad una striscia di 8 gare utili di fila da parte di Kessie e compagni.

Per i bookmaker parte favorito il Senegal, vittorioso per 1-0 nell’ultimo match ufficiale giocato contro gli ivoriani. Partita tuttavia aperta a qualsiasi risultato, non è da escludere uno score di parità al 90’. Il pareggio si gioca a 3.05 su Cplay, a 2.95 su Better e a 2.94 su Planetwin.