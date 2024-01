Nottingham Forest-Arsenal, il pronostico "alternativo" a quota 2.55

Con un ritardo di 5 punti dal Liverpool capolista, l'Arsenal si appresta a sfidare il Nottingham Forest nell'ambito della 22ª giornata di Premier League. I padroni di casa hanno 4 punti in più del Luton (una gara da recuperare), terz'ultimo, situazione di classifica dunque delicata per il Forest. L'Arsenal prima della parentesi dedicata alla FA Cup (Gunners già eliminati al 3° turno, per mano del Liverpool) aveva battuto 5-0 il Crystal Palace mettendosi alle spalle un periodo difficile: un pari e due ko in campionato, più quello sopra citato in FA Cup contro i Reds.