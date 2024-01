Premier League, l'analisi e il pronostico di Aston Villa-Newcastle

Per i "Villans" comunque la sfida contro il Newcastle potrebbe rappresentare l'occasione giusta per riscattare il pareggio a reti bianche fatto registrare sul campo dell'Everton. L'Aston Villa non ha mai perso nelle prime dieci gare disputate davanti al proprio pubblico (9 vittorie e 1 pareggio con ben 29 gol realizzati e soltanto 8 subiti) mentre il Newcastle in altrettante trasferte è riuscito ad evitare la sconfitta solo in 3 occasioni (1 successo, 2 pareggi e 7 ko).

Una "combo" per correre pochi rischi

L'Aston Villa parte con i favori del pronostico, il segno 1 al triplice fischio dell'arbitro è in lavagna mediamente a 1.90 mentre la "X" che con il Newcastle in campo manca dalla lontana 10ª giornata di campionato è proposta su Begamestar a 3.95, su Snai a 3.90 e su Goldbet a 3.85.

Una "combo" che prende in considerazione entrambi gli esiti di scommessa è quella che lega la doppia chance 1X al Multigol 1-5, un'accoppiata che al novantesimo paga mediamente 1.45.