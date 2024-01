Il Brighton di De Zerbi sfida il Luton: ecco il pronostico

Dopo aver superato il turno in FA Cup, Luton e Brighton si affrontano in Premier League con il mirino puntato sui rispettivi obiettivi. Il Luton è terz'ultimo (con un match da recuperare) staccato di un punto dall'Everton, che ha appena eliminato in FA Cup. Il Brighton ha 32 punti con il Manchester United, a meno otto dal quinto posto occupato dal Tottenham.