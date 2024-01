Il pronostico di Barcellona-Osasuna, si punta sul "margine di vittoria"

Il pronostico del recupero di Liga

I blaugrana ritrovano una squadra già battuta in semifinale di Supercoppa spagnola (2-0) in Arabia Saudita. Statistica: nell'arco delle ultime dodici gare ufficiali, è stata anche l'unica occasione in cui il Barcellona non ha subìto gol. Dodici sono anche le partite di fila con almeno un gol segnato in Liga da parte dell'Osasuna, a secco l'ultima volta in casa del Real Madrid.

Da tenere presente che solo contro il Betis la squadra di Xavi ha "esagerato" col punteggio, per il resto le vittorie sono state tutte con una o due reti di scarto.

Un dato che può orientare il pronostico proprio in questa direzione: Barcellona vince con 1 o 2 gol di scarto, a quota 1.90. Il "semplice" segno 1 è offerto a 1.32 da Cplay, Bwin e William Hill, quota molto più alta per il 2 dell'Osasuna che oscilla tra 8.75 e 10 volte la posta.