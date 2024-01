Liga, cosa giocare in Atletico Madrid-Rayo

Atletico Madrid contro Rayo nel midweek per il recupero della ventesima giornata di Liga. Un successo permetterebbe a Simeone di tenere accesa una speranza per il titolo di campione, che al momento vede una lotta a due tra Girona e Real Madrid.

Multigol Casa e combo: i consigli

Sulla carta è un match a senso unico. Solo il Getafe (3-3) è uscito indenne dalla tana dell'Atletico, sempre vittorioso nelle restanti 10 partite casalinghe di Liga. Uno score davvero impressionante. Vale la pena ricordare che i Colchoneros in nove occasioni su undici, sempre nel loro stadio, hanno segnato due o tre reti esatte (esito Multigol Casa 2-3).

Il Rayo ha fatto registrare il No Goal in 10 delle 11 partite esterne di campionato, con l'Under 2,5 presente in 9 occasioni. Assente, invece, la somma gol 3 nel ruolino di marcia esterno di Palazon e compagni.

Cosa giocare in Atletico-Rayo? La combo 1+Multigol 2-5 sembra adeguata, tenendo presente il Multigol Casa 2-3 come detto "gradito" all'Atletico. La prima giocata è offerta a 1.85 da Begamestar, a 1.77 da Snai e a 1.87 da Sisal.