Pronostici Premier League, quote e statistiche di Manchester City-Burnley

Il programma della 22ª giornata di Premier League mette a confronto Manchester City e Burnley . Sulla carta la partita non dovrebbe riservare grandi sorprese, la squadra allenata da Pep Guardiola in classifica vanta ben 31 punti in più di quella guidata dal tecnico belga Vincent Kompany .

I "Citizens" nelle prime 9 gare interne di campionato hanno fatto registrare per 6 volte il successo e per 3 volte il pareggio mentre il Burnley in trasferta ha fatto registrare 2 vittorie, 2 pareggi e ben 6 sconfitte.

Tre punti in arrivo per i "Citizens"

I precedenti tra Manchester City e Burnley parlano in maniera molto chiara: gli ultimi 12 confronti ufficiali tra le due compagini (a prescindere dal campo utilizzato) sono sempre terminati con la vittoria dei "Citizens". Quota popolare per il segno 1 (a 1.10) mentre la "combo" che lega il successo di Foden e compagni all'Over 3,5 è offerta su Begamestar a 1.80 mentre su Goldbet e Better si gioca a 1.83.