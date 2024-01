Il pronostico di Getafe-Real Madrid, Ancelotti sale in vetta? Occhio al "rosso"

Il sorpasso del Real Madrid al Girona in vetta alla classifica di Liga può arrivare all'inizio di febbraio allo stadio Coliseum Alfondo Perez. Dove? Nella casa del Getafe, violata in campionato solo dal Rayo (per restare in "tema Madrid") un mese fa. Per il resto, Mayoral e compagni hanno messo insieme 5 vittorie e 3 pareggi segnando 9 gol e incassandone 6. Interessante la sfida nella sfida proprio tra l'ex romanista, cresciuto nella cantera blanca, e Bellingham: per loro 14 gol a testa in Liga.