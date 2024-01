Il West Ham di Ogbonna batte il Bournemouth? Cosa dicono le quote

Il West Ham di Ogbonna cerca la prima vittoria nel 2024 per alimentare le sue ambizioni europee. Emerson Palmieri e compagni ricevono il Bournemouth , in cui milita un'altra vecchia conoscenza della Roma : Justin Kluivert .

Match divertente? Occhio alla combo

Siamo di fronte a due squadre che pareggiano poco, basti pensare che nelle 25 partite ufficiali giocate in stagione il Bournemouth ha diviso la posta solo in 4 occasioni. I numeri certificano poi un feeling comune con gli esiti Goal e Over 2,5, un dato che fa pensare ad una sfida divertente.

Il Bournemouth viene da due sconfitte in campionato contro Tottenham e Liverpool ma in precedenza aveva messo insieme 4 vittorie di fila. Il match del London Stadium potrebbe meritare una combo: ad esempio, 1X+Over 1,5. Offerta interessante quella di Cplay per questo tipo di mercato, pari a 1.77 volte la puntata. Per Snai questa opzione vale 1.70 mentre su Sisal la quota scende a 1.55.