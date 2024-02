Conte e Mourinho ancora contro la Juve: le quote del futuro in Serie A

Lui è nato per vincere e accetta solo progetti ambiziosi. Il protagonista in questione è Antonio Conte , un nome (e un cognome) sempre ben impresso sulle lavagne dei bookmaker visto che in ballo c'è la questione relativa alla sua prossima squadra . Gli allibratori hanno pochi dubbi: Conte allenerà in Serie A la prossima stagione. Già, ma quale squadra ? Ecco chi è in pole position in base alle quote disponibili.

Milan, Roma o Napoli? Conte e Mou per i bookie

Le posizioni di Mazzarri, De Rossi e Pioli, per motivi diversi, non sembrano così solide. E allora ecco l'uomo giusto, Antonio Conte, per rilanciare Napoli, Roma e Milan nella stagione 2024/25. Il club rossonero, grazie anche al lavoro "sotto traccia" di Zlatan Ibrahimovic, sembrerebbe favorito per accogliere come prossimo allenatore l'ex Juve. La quota prevista per Conte al Milan alla data del 1° settembre oscilla tra 2 e 2.25.

In corsa come detto c'è anche la Roma, l'ipotesi che Conte sia il prossimo condottiero dei giallorossi paga 2.75 volte la posta. La soluzione Napoli è proposta a 4.50, per il club azzurro infatti i bookie, nonostante la smentita di De Laurentiis, vedono favorito Josè Mourinho dato a 2.50 sulla panchina dei partenopei alla data del 1° agosto 2024.