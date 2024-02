Serie B, pronostico Parma-Venezia: le quote del match

Riflettori puntati sul campionato di Serie B. Allo stadio "Ennio Tardini" va in scena un match che mette in palio punti importanti per la parte alta della classifica. Il Parma capolista con 45 punti dopo aver perso per 3-0 sul campo del Modena ha visto ridurre a 4 i punti di vantaggio sulla zona playoff mentre il Venezia, reduce dall'1-0 inflitto alla Ternana, è posizionato appunto al terzo posto a quota 41.