Pronostico Frosinone-Milan, la combo primo marcatore+risultato vale 90!

Il Milan ha attivato la modalità spettacolo. I rossoneri hanno alle spalle il folle 2-2 col Bologna , terzo Over 3,5 consecutivo e 11° in totale: più di tutti in questo campionato . La squadra di Pioli fa visita al Frosinone di Di Francesco , che ha la seconda peggior difesa del torneo. Occhio però ai ragazzi terribili di proprietà Juve : Soulé e Kaio Jorge .

Il "ritardo" del Milan

L'1-1 col Verona ha messo fine a una striscia di 6 Over 2,5 di fila del Frosinone, che allo Stirpe è sempre andato a segno eccezion fatta per lo 0-0 con il Torino. Unico No Goal in casa tra l'altro per i laziali e anche il Milan, specie lontano dal Meazza, va d'accordo con Goal e Over 2,5.

Almeno tre reti in Frosinone-Milan? L'Over 2,5 si gioca a 1.61 su Cplay, a 1.60 su Better e Planetwin. Per chi va a caccia di "esiti ritardatari" vale la pena ricordare che il Milan non fa registrare la somma gol 2 da 15 giornate di fila. Non male l'opzione X2+Multigol 2-4 a 1.75.

Kaio Jorge marcatore più... quota 35!

A Verona Kaio Jorge ha segnato il gol del definitivo 1-1 per il Frosinone. Il brasiliano andrà a segno anche contro i rossoneri, in un match chiuso sul 2-2? Tale eventualità paga 35, tenendo presente che il Frosinone non ha ancora mai centrato questo risultato esatto mentre il Milan in 4 occasioni (l'ultima contro il Bologna) ha impattato sul 2-2.

Per chi vuole volare ancora più in alto con le quote è da segnalare il mercato "Soulé primo marcatore e 2-2". Una soluzione che moltiplica per 90 una qualsiasi puntata!