Inter-Juve, da quota 55 con capitan Danilo... a 100 per un rigore "veloce"

Sale la febbre per Inter-Juve , la sfida dell'anno. Un match speciale anche per i bookmaker , che hanno scatenato la loro fantasia aprendo il gioco sugli eventi più disparati. Tra le opzioni che presentano le quote più alte spiccano quelle sui marcatori . Partiamo da una scommessa standard, un super classico: il primo marcatore .

Sblocca capitan Danilo? Quota da capogiro

Vita da capitano. Danilo, diffidato, è stato preservato da Allegri contro l'Empoli (squadra contro cui ha segnato il suo unico gol in questo campionato). Il difensore brasiliano parte dalle retrovie, nelle previsioni dei bookmaker, se si parla di sbloccare il match. Quota 55 per Danilo primo marcatore, come alte sono le quote previste per Gatti e Bremer, entrambi offerti a 45. Sponda Inter, Acerbi e Pavard si giocano a 35 mentre Bastoni fa salire il moltiplicatore a 45. Insomma, occhio alle torri!

Una scommessa originale: 1X2 finale più... Var!

Gol, esultanza, attimi di suspance per la verifica dalla sala Var. Scene abituali nel calcio moderno, in cui ogni episodio dubbio viene visto e rivisto ai monitor. In Inter-Juventus l'arbitro Maresca farà ricorso all'OFR? Una tipologia di scommessa intrigante è la combo che mixa 1X2 finale e Var. L'opzione "Segno X e Var: Sì" paga 12 mentre la vittoria juventina abbinata al ricorso al monitor Var da parte dell'arbitro (almeno una volta) fa salire la quota a 16.

Primi 5 minuti di gioco: occhio alle quote

I bookie si interrogano anche sul primo avvenimento nei primi 5 minuti di gioco. Fallo laterale probabile ma... se fosse altro? Tra le opzioni più avventurose spicca un eventuale gol, bancato a 60, e un calcio di rigore, che paga ben 100 volte la posta!

E se al Meazza qualcuno andasse a segno nel primo minuto di gioco? Impresa non impossibile se si pensa che a metà settimana il Luton ha realizzato addirittura due reti tra il 1° e il 3° minuto, gelando il Brighton di De Zerbi. Una rete nei primi 60 secondi di Inter-Juve paga 50 volte la puntata. Per non lasciare nulla al caso, i bookmaker offrono quote anche su un cartellino estratto entro il primo giro di lancette, dato a 75, e su un rigore assegnato nel 1° minuto: a 75.

Bremer, gol e cartellino?

Poteva essere dell'Inter ma la Juve ha piazzato il sorpasso, assicurandosi il centrale brasiliano. Gara speciale per Gleison Bremer, pronto a dar vita a una battaglia infuocata made in Sudamerica con Lautaro Martinez. Il difensore segnerà almeno un gol e riceverà un cartellino? Quota 60 per questa eventualità.

L'abilità di un difensore, a detta di Bremer, sta anche nel far innervosire l'attaccante. A tal punto da farlo espellere? Un rosso a Lautaro Martinez paga 40 volte la posta, a Thuram... anche.

Lautaro contro Vlahovic, Pavard contro Gatti

Tra le proposte originali dei bookie spiccano quelle che vedono sfidarsi coppie di giocatori a suon di gol. Si punta nella classica modalità 1X2: chi segnerà di più tra Pavard e Gatti? L'ipotesi che a spuntarla sia l'italiano (segno 2) vale 21 mentre l'1 paga 17 volte la posta.

Il duello più reclamizzato è ovviamente quello tra gli uomini copertina delle due squadre, Lautaro e Vlahovic. Nella scommessa sull'1X2 marcatori è favorito l'argentino dato a 3.25, il serbo insegue a 7.