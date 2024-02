Pronostici Premier League, quote e statistiche di Arsenal-Liverpool

All'Emirates Stadium la compagine allenata da Mikel Arteta cercherà in tutti i modi di riuscire a fermare i primi della classe. I "Gunners" davanti al proprio pubblico hanno centrato il successo nel 72,7% delle partite fin qui disputate (8 su 11) mentre nelle restanti 3 gare casalinghe hanno fatto registrare 2 pareggi e 1 sconfitta.

Anche il Liverpool in trasferta ha perso solo un match su 11 ma nelle rimanenti 10 sfide esterne è riuscito a conquistare l'intera posta in palio "soltanto" in 6 occasioni.

Esito ricorrente

Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 è in lavagna mediamente a 2.25 mentre il "2" si gioca a circa 2.95. La "X" che entrambe le squadre "ritardano" da 4 giornate consecutive moltiplica invece una qualsiasi puntata per 3.60.

Curiosità: i "Reds" in campionato lontano da "Anfield" hanno sempre terminato i propri incontri con un numero di reti compreso tra 2 e 4. Il Multigol 2-4 al triplice fischio dell'arbitro è offerto su Begamestar a 1.50, su Goldbet a 1.52 e su Snai a 1.48.