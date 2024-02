Pronostici Serie A, Napoli-Verona: l'analisi del match

Il Napoli di Walter Mazzarri dopo aver battuto prima la Salernitana in casa (2-1) e poi pareggiato con la Lazio in trasferta (0-0) va a caccia del terzo risultato utile consecutivo in campionato. Al "Maradona" giunge il Verona di Marco Baroni, squadra che lontano dal "Bentegodi" è riuscita a conquistare soltanto 5 punti in 11 match.