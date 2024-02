Pronostico Roma-Cagliari, ecco l'esito da giocare nel primo tempo

La Roma di Daniele de Rossi ha attivato la modalità 2-1 : così contro Verona , Salernitana e in mezzo anche Al Shabab (amichevole). Nel Monday night della 23ª giornata di Serie A la squadra dell'ex centrocampista giallorosso sfida quella del "maestro Claudio": in palio, rispettivamente, Champions e salvezza .

Statistiche e pronostico: al primo tempo...

Il Cagliari non ha ancora vinto in trasferta (3 pareggi e 8 sconfitte) e l'ultima volta che ha sbancato l'Olimpico colorato di giallorosso risale a febbraio 2013: ben 11 anni fa, in campo c'era anche Daniele de Rossi. Da segnalare che in questo campionato la Roma ha vinto 10 volte, 8 delle quali con una o due reti di scarto. I giallorossi hanno "esagerato" solo contro Empoli (7-0) e... Cagliari, battuto 4-1 in Sardegna. All'Olimpico la Roma ha perso solo contro il Milan ed è stata anche l'unica circostanza in cui Cristante e compagni sono andati in svantaggio a metà gara.

Nelle 11 partite esterne giocate dal Cagliari, l'Over 1,5 primo tempo è uscito contro la Fiorentina: poi stop.

La seconda volta sarà contro la Roma? L'ipotesi che nel primo tempo ci siano almeno due reti vale 2.65 per il bookmaker Cplay, quota che scende a 2.60 su Snai ed Eurobet. Per chi crede che possa esserci almeno un gol per tempo il moltiplicatore è di circa 1.70.