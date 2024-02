Brentford-Manchester City, Toney sfida Haaland,: quote e pronostico

Statistiche e pronostico, ecco cosa giocare

La squadra di Guardiola ha vinto 10 delle ultime 11 partite ufficiali e anche il ritorno dell’uomo assist De Bruyne ha giovato alla causa City. Di contro c’è un Brentford pericolosamente vicino alla zona retrocessione. Il ko col Tottenham per 3-2 ha confermato i limiti difensivi delle Bees, che nelle ultime 10 partite giocate tra campionato e coppe hanno fatto registrare 9 volte il Goal e 8 volte l’Over 2,5. Interessante rilevare come nelle ultime 11 partite di campionato giocate dal City, in 9 occasioni sia uscito il segno 1 e in 2 occasioni la X. Quindi, esito “2 primo tempo” ritardatario. In Brentford-Manchester City questa opzione si può provare a quota 1.90 su Cplay, quota che scende a 1.87 su Snai e a 1.83 su StarCasinò Bet.