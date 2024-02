Sanremo 2024, primo e ultimo posto: idee chiare per i bookie

Chi vincerà Sanremo 2024? Ecco il tormentone destinato a restare in voga fino alla serata finale della 74ª edizione del Festival. Si parte il 6 febbraio con ben 30 cantanti in gara, per un Sanremo che promette di essere molto ballato. Già, ma come si diceva all'inizio... Chi vince? Difficile dirlo ma i bookie le loro valutazioni le hanno rese note da settimane. Ecco chi sono i favoriti.

I favoriti dei bookmaker

Il 2023 è stato un anno d'oro per lei, che ha sfornato una hit di successo dopo l'altra. Stiamo parlando di Annalisa, che sull'Ariston porterà il brano "Sinceramente". I principali operatori di scommesse concordano sul fatto che la savonese sia la favorita per la vittoria finale: quota 4 per il successo di Annalisa.

In lavagna la rivale di Annalisa è un'altra donna, Angelina Mango, che sull'Ariston porterà un brano, "La Noia", (co-prodotto da Dardust e Madame) che è una cumbia contemporanea, attraverso cui la cantante lucana potrà sprigionare la sua energia. Giovane ma sa bene come muoversi sul palco (del resto è figlia d'arte), lo ha dimostrato ad "Amici" e non solo. Insomma, da tenere d'occhio: quota 5.

Nelle stime dei bookmaker vola in alto il rapper di Secondigliano, Geolier. Porterà Napoli sul palco, cantando in dialetto, potendo contare su un seguito vastissimo. Lo scorso anno Lazza arrivò secondo con "Cenere", il rapper riuscirà a salire sul gradino più alto del podio? Questa eventualità si gioca a 5.50.

A breve giro di posta troviamo Alessandra Amoroso: una debuttante sull'Ariston con il brano "Fino a qui". Per la salentina il trionfo è proposto a 6.50.

Negramaro, sorpresa ma non troppo

Poche ballad, si diceva all'inizio. Poche ma buone, visto che una di queste verrà presentata dai Negramaro. C'è chi ha parlato di "capolavoro" dopo il primo ascolto. Occhio, se non dovessero vincere (quota 9.50) potrebbe essere una buona idea provare i salentini "piazzati sul podio", a 2.75.

In quota si fa notare anche Loredana Bertè, data a 8, mentre i bookmaker ritengono poco probabile che Mahmood possa vincere Sanremo per la terza volta: l'ipotesi vale 15 volte la posta.

Le altre quote: artista squalificato e... ultimo posto

Non mancano le proposte originali dei bookie in vista dello speciale evento canoro. Tra queste è da segnalareil mercato "Almeno un artista squalificato" con il "Sì" giocabile a 4.50. Si può anche puntare sullo Share tv della prima serata: più probabile che Sanremo possa fare almeno il 61% di ascolti, ipotesi a 1.55, che non andare oltre il 60,5% (quota 2.25).

Anche chi arriva ultimo a Sanremo fa notizia e... quota. Per i bookie chi rischia di più di arrivare in 30ª posizione sono la band dei Bnkr44, quotati a 3.25, insieme a Fred De Palma, dato sempre a 3.25. La Sad e Il Tre a 4.50 vedono più da vicino il fondo della graduatoria che la vetta.