Il pronostico di Maiorca-Real Sociedad, baschi favoriti ma...

Maiorca contro le quote e... i precedenti

Nei due turni precedenti i baschi hanno battuto in trasferta Osasuna (0-2) e Celta (1-2), dimostrando quindi di avere "dimestichezza" a regolare le pratiche contro formazioni che in Liga stazionano a medio-bassa classifica. Il Maiorca dopo aver rischiato grosso contro il Tenerife, battuto allo scadere del 2° tempo supplementare, ha compiuto l'impresa contro il Girona con uno spettacolare 3-2.

Dunque, occhio al Maiorca che nel suo stadio quest'anno ha perso solo due volte, di misura, contro Villarreal e Betis. Negli ultimi 6 scontri diretti, tutti caratterizzati dall'Under 2,5, si registrano 5 vittorie della Real più un pareggio. Non è da escludere che il Maiorca riesca a chiudere imbattuto in questa gara d'andata: la doppia chance 1X si gioca a 1.55 su Cplay e Snai, a 1.48 su StarCasinò Bet.