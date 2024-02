Musetti a Marsiglia, dove può arrivare: cosa vedono i bookie

Buona la prima per Lorenzo Musetti all'Atp di Marsiglia. Nel primo turno del torneo francese l'italiano ha battuto in due set, 6-4/6-2, il tedesco Marterer. Il modo migliore per lasciarsi alle spalle una deludente avventura agli Australian Open, in cui è stato eliminato al secondo turno. Buona partenza ma per la vittoria, almeno in lavagna, la strada sembra in salita.