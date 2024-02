Sanremo, “fattore A” per la vittoria: in quota Angelina sorpassa Annalisa

Crolla la quota di Irama, avanza Loredana Bertè

Avanza invece Loredana Bertè, vincitrice della serata d’esordio, offerta a 7 (alla vigilia il suo successo pagava 8 volte la posta). Crolla la quota di Irama, per cui il primo successo al Festival è sceso in una notte da 20 a 7,50. Alle sue spalle Alessandra Amoroso, quotata a 10 e inseguita da Emma, fissata a quota 12. Con ben cinque donne nelle prime sette posizioni in lavagna, resta d’attualità il podio tutto al femminile, sceso dopo le esibizioni di martedì sera a 3,25.