Promo "Casca Sanremo": quando la caduta diventa... un'opportunità

Sabato 10 febbraio dalle ore 20.35 in diretta su Rai 1 è in programma la serata conclusiva della 74.a edizione del Festival di Sanremo. Con la conduzione di Amadeus, per il quinto anno di fila come timoniere, si esibiranno i 30 cantanti in gara e verrà decretato il vincitore al teatro Ariston.