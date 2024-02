Pronostico Cadice-Betis, per le quote è... un enigma!

Statistiche, quote e pronostico

In classifica dunque il divario è netto ma non in lavagna: nel mercato 1X2 finale è di poco favorito il Betis ma si parla di un segno 2 da circa 2.70 volte la posta. Dunque, partita sulla carta equilibrata sulla scorta della storia recente.

Siamo in presenza di due delle squadre più affezionate all'Under 2,5 in Liga. Il Cadice ha il peggior attacco, il Betis dal canto suo non segna più di un gol in trasferta dal 27 agosto. Statistiche e quote spingono dunque il pronostico verso l'opzione Under 2,5, offerta a 1.54 da Cplay e Staryes, a 1.53 da Bet365. Da considerare anche il Multigol Ospite 1-2 proposto mediamente a 1.55.