Tris di vittorie per Inter, Real e Bayern? L’analisi dei bookie per le sfide del sabato

Ci aspetta un sabato da vivere interamente incollati sul divano perché – oltre alla finale di Sanremo – il calcio europeo ci regala partite che aspettiamo da un anno: in Liga, infatti, il Real ospita il Girona con la voglia di scappare una volta per tutte e lasciare i secondi della classe a -5. In Bundes stessa storia: il Bayer Leverkusen ospita il Bayern di Monaco per la sfida tra prima e seconda in cui i bavaresi cercheranno di superare e mettersi al primo posto a +1 sulla squadra di Xabi Alonso che, però, in tutte le competizioni, ha vinto tutte le partite tranne 3, in cui ha pareggiato. Andiamo in Serie A dove DDR e la sua Roma ospitano all’Olimpico Simone Inzaghi e la sua Inter, reduce da 4 vittorie consecutive, ultima delle quali nel derby d’Italia contro la Juve.