Real Madrid-Girona, 100 gol in due! Chi vince? Le quote dicono...

Nel primo faccia a faccia stagionale, al Montilivi, il Real ha fatto valere il peso della qualità (e dei milioni) e della sua esperienza: 3-0 e Girona riportato sulla terra. Ma solo per una giornata, poi la squadra di Michel ha ripreso a volare: da lì in poi zero sconfitte e un testa a testa per il titolo con il Real Madrid che è in pieno svolgimento. Sabato alle 18.30 al Bernabeu arriva l'ora della sfida al vertice. Nel loro tempio i Blancos non hanno mai perso in questo campionato (9 vittorie e 2 pareggi) ma il Girona lontano da casa risponde con 8 successi e 3 pareggi.

Statistiche, curiosità e pronostico

Attacchi devastanti (100 gol in due) e Real che può vantare anche la miglior difesa con soli 15 gol al passivo. Nel suo fortino, però, Ancelotti ha rischiato grosso il 21 gennaio scorso contro l'Almeria, battuto 3-2 in rimonta al termine di un match dalle polemiche infinite. Le statistiche fanno risaltare lo "zero"del Girona alla voce "somma gol 4". Un esito che il Real Madrid, dal canto suo, non fa registrare da ben 14 partite consecutive. Sulla carta è in arrivo un match spettacolare, il Girona ha alle spalle uno 0-0 maturato contro una formazione che bada a non prenderle come la Real Sociedad. L'Over 2,5 è offerto a 1.42 da Cplay e GoldBet, con William Hill che si ferma a 1.40. Volendo alzare un po' l'asticella si può optare per il Multigol 3-5, in lavagna a 1.75.