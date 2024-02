Aston Villa-Manchester United, quote e pronostico del match

Al " Villa Park " di Birmingham è tutto pronto per la sfida tra l' Aston Villa e il Manchester United . Numeri da urlo per i " Villans " davanti al proprio pubblico: con 30 gol realizzati la squadra allenata da Unai Emery è riuscita a conquistare i tre punti in 9 match su 11. I " Red Devils " nell'ultima trasferta disputata hanno dato vita a uno scoppiettante 4-3 contro il Wolves mentre nelle precedenti 10 gare esterne avevano fatto registrare 4 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte.

Occhio all'esito ritardatario



Zaniolo e compagni partono favoriti a 2.15 ma non si può escludere almeno una rete da parte del Manchester United, i "Villans" in casa sono riusciti a mantenere la propria porta inviolata soltanto in tre occasioni. Il Goal è in lavagna a circa 1.47 mentre la "Somma Gol 3", esito mai centrato dall'Aston Villa al "Villa Park", è offerto su Cplay a 4.00 mentre su Goldbet e Better paga 4.90.