Pronostici Serie A, quote e statistiche di Milan-Napoli

I riflettori della domenica calcistica di Serie A sono tutti puntati sullo stadio " Meazza ". Un Milan reduce da 8 risultati utili consecutivi (6 vittorie e 2 pareggi) si appresta a ricevere un Napoli che in classifica ha ben 14 punti in meno rispetti ai rossoneri.

La squadra allenata da Stefano Pioli nelle ultime giornate di campionato ha sempre regalato gare ricche di gol e spettacolo, sono ben 4 infatti le sfide consecutive terminate dal "Diavolo" con la "combo" Goal+Over 3,5 al novantesimo.

Partenopei con il mal di trasferta, Politano e compagni non hanno mai segnato nelle precedenti 4 partite disputate lontano dallo stadio "Maradona".

Porte violate al Meazza

Le quote pendono dalla parte dei rossoneri, il segno 1 moltiplica la posta per circa 1.90 mentre il successo ospite è proposto mediamente a 3.80. Milan dunque favorito ma il Napoli non starà di certo a guardare, almeno un gol per parte al termine del secondo tempo di gioco è offerto a 1.62 su Cplay mentre su Goldbet e Better è in lavagna a 1.57.