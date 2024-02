Liga, Almeria-Athletic Bilbao: il pronostico è tutto per Berenguer e compagni

Un rigore di Berenguer ha regalato la vittoria all’ Athletic Bilbao nell’andata delle semifinali di Copa del Rey . Una mezza impresa per i baschi : nessuno in stagione era ancora riuscito a violare il fortino di Simeone .

Pronostico 1X2 finale e combo

Con questa ulteriore dose di autostima, la squadra di Valverde fa visita al fanalino di coda della classifica, l’Almeria: 6 punti, frutto di altrettanti pareggi, in 23 giornate. Fin troppo logico che in questo contesto il pronostico sia tutto per l’Athletic che oltretutto, nelle ultime 15 partite giocate tra campionato e coppe, in ben 10 occasioni ha mantenuto la porta inviolata.

Scendendo ancora più nello specifico, si può notare come l’Almeria non faccia registrare un match con due reti esatte (somma gol finale 2) da ben 20 giornate di fila. Per l’Athletic invece la somma gol 4 in trasferta è ancora un miraggio. Un possibile pronostico che si può ricavare da tutti questi dati fa riferimento alla combo X2+Multigol 2-4 a quota 1.75.

La scelta del "semplice" segno 2 finale si trova invece a 1.72 su Cplay, a 1.70 su Better e a 1.68 su Planetwin.

La giocata dalla quota interessante

Athletic Bilbao-Almeria al San Mamès finì 3-0 per i baschi, andati in vantaggio al riposo sull’1-0. Una delle nove occasioni in cui l’Athletic ha segnato almeno un gol in entrambi i tempi. La decima arriverà stasera? L’esito “Squadra ospite segna nei 2 tempi: Sì” è proposto mediamente a 2.60.