Champions League, quote e pronostico di Lipsia-Real Madrid

Occhio al precedente

Per i Blancos 6 vittorie su 6 con 16 reti segnate e 6 al passivo. Il Lipsia ha chiuso la sua fase a gironi con ben 13 reti realizzate e 10 subìte, facendo registrare in ogni match la combo Goal+Over 2,5. Un'opzione che si è materializzata anche nel precedente dello scorso anno nella fase a gironi (5ª giornata), chiuso sul 3-2 per il Lipsia.

Cosa aspettarsi da questa partita d'andata? I numeri dicono che il Real dietro qualcosa concede e il Lipsia (che in questa stagione in casa non ha ancora mai pareggiato per 1-1) di certo non può fare affidamento sulla gara di ritorno in ottica passaggio del turno.

Il Goal rappresenta il riferimento sulla carta più attendibile: quota 1.53 su Cplay, quota 1.50 su Better e Snai. Una variante di questa giocata è il Multigol 1-2 Casa+Multigol 1-3 Ospite a quota 1.96.